Sicurezza ad Albenga, il centrodestra replica all’assessore Vannucci: "La sua reputazione lo precede"

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore alla Sicurezza Mauro Vannucci che ha voluto ricordare che quando, in passato, il consigliere Tomatis era in maggioranza, Albenga era paragonata al Bronx ( LEGGI QUI ). Oggi un nuovo capitolo con le dichiarazioni dei consiglieri comunali di minoranza Cristina Porro (Lega), Diego Distilo (Aria nuova) ed Eraldo Ciangherotti (Forza Italia).

"L'operazione nostalgia di Mauro Vannucci ci ha riportato alla mente le sue straordinarie performance anche in materia di sicurezza – scrivono in una nota -. La reputazione dell'impavido assessore ingauno lo precede. In pochi lo ricorderanno per aver ricoperto anche l’incarico di vicesindaco durante l’amministrazione dell’ex sindaco Guarnieri. Fu proprio la stessa Guarnieri a sollevarlo dall’ufficio per manifesta incapacità di gestione, anche sulle sue idee in materia di sicurezza. Ma si sa, i disastri di chi va via rimangono sul groppone di chi resta. E così fu allora, con l’ormai celebre ‘effetto Vannucci’ rimasto a far danni oggi sulla sicurezza albenganese”.