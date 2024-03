Savona, in Consiglio comunale una mozione per chiedere alla Regione risorse per la cura dei disturbi alimentari

I disturbi alimentari sono un fenomeno che colpisce sempre più giovani. Questa disfunzione è diventata una vera e propria emergenza che va affrontata con strumenti e risorse adeguate. A questo proposito il gruppo consiliare del Pd ha presentato una mozione nell'ultimo consiglio comunale.

"È la seconda causa di mortalità nei giovani – ha detto la capogruppo del Pd Alessandra Gemelli - dopo quella degli incidenti stradali. Riguarda non solo le donne ma anche gli uomini che sono a dieci anni fa rappresentavano l'1% ed oggi il 20%. Anche l'età si è notevolmente abbassata, il 30% dei soggetti affetti da questo disturbo ha un'età inferiore ai 14 anni".

Alcuni giorni, il 15 marzo fa si è celebrata la giornata del “Fiocchetto Lilla”, sulla sensibilizzazione sulle disfunzioni alimentari.

"Tale ricorrenza – ha proseguito Gemelli - stride però con l'operato del Governo che non solo non ha ancora emanato i Decreti Attuativi per l' inserimento nei LEA dei disturbi alimentari ma ha anche azzerato con l’ultima Legge di Bilancio, salvo poi ripristinare in minima parte, la disponibilità finanziaria del Fondo".

"Con questa mozione - ha concluso Gemelli - chiediamo quindi l’impegno formale a che vengano emanati i Decreti attuativi e che la Regione mantenga la volontà provvedere con risorse proprie al ripristino totale, strutturale ed adeguato, delle somme mancanti per far si che si possa continuare ad investire sulla presa in carico delle persone affette da tale disturbo ed a sostenere ed investire sulle strutture che si occupano della loro cura".

La mozione è passata con il voto favorevole di maggioranza e minoranza, astenuti Fratelli d'Italia.