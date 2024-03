Diocesi Savona-Noli: è attivo il 5xmille per l'associazione di volontariato "Sono Sempre Io"

L'associazione ha lo scopo di diffondere la cultura delle cure palliative e acquistare beni per rendere più accoglienti e ospitali gli ambienti dell’hospice e per facilitare le dimissioni e le cure di pazienti privi di risorse sociali e familiari. Sorta nel 2002, la struttura residenziale garantisce prestazioni assistenziali e cure palliative alle persone affette da malattie cronico degenerative a prognosi infausta dalla diagnosi al fine vita. È l’unica in provincia di Savona di questo genere e lavora in rete con il servizio di cure palliative e terapia del dolore del territorio.

L'hospice è un luogo di ricovero in cui il paziente viene accolto per un periodo di 30 giorni. Il ricorso al ricovero ha due finalità: accompagnamento nel fine vita e sollievo per casi in cui i sintomi siano temporaneamente non controllabili a domicilio oppure per necessità dei caregiver (stanchezza, periodi di assenza, etc.) o volontà del paziente. "Da quando abbiamo iniziato la nostra associazione ha raggiunto traguardi significativi nel campo dell’assistenza - spiegano i fondatori - Ogni passo avanti riflette il nostro impegno costante verso l’eccellenza nel sostegno ai pazienti terminali e alle loro famiglie".