Ospedale di Albenga, partenariato con il privato, il sindaco: “Contrario, il diritto alla salute deve essere pubblico”

Il sindaco Riccardo Tomatis interviene in merito alla notizia dei recenti passi avanti nel percorso di partenariato con il privato per la gestione dell'ospedale di Albenga, con il via libera della Giunta regionale alla sottoscrizione della convenzione.

"Fermo restando la contrarietà al privato, vedremo come si evolverà la situazione dal momento che troppe promesse sono state fatte e pochi gli impegni rispettati.

In questi anni il mio impegno su queste tematiche e in difesa del nostro ospedale è sempre stato forte. Insieme ai cittadini e alle associazioni abbiamo portato avanti una battaglia per la sanità pubblica che continuerò a sostenere sempre. Nel pubblico, infatti, ci sono grandi risorse umane che devono essere valorizzate e la sanità e il diritto alla salute, garantito costituzionalmente, deve essere un servizio pubblico”.

“Se alcuni risultati sono stati ottenuti, come la riapertura del punto di primo intervento di Albenga – prosegue -, è solo grazie al fatto che con il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore non abbiamo mai abbassato l'attenzione su queste tematiche”.

Conclude il primo cittadino di Albenga: “Continueremo in questa direzione e pretendiamo che il PPI sia aperto 24 ore al giorno tutto l'anno”.