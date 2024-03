Alassio, ai Bagni Selin della famiglia Gandolfo l’attestato di “Impresa Storica”: hanno più di 110 anni

Dopo il Caffè Pasticceria Balzola e i Bagni Il Molo, ad Alassio un nuovo conferimento dell’attestato di “Impresa Storica”: si tratta dei Bagni Selin, di proprietà della famiglia di Pier Franco Gandolfo.

La cerimonia di consegna dell’attestato si è svolta giovedì 21 marzo nella Sala Magnano della Camera di Commercio Riviere di Liguria a Savona. A consegnare il prestigioso riconoscimento, che certifica il patrimonio di tradizioni, conoscenze e saperi cui sono legati da sempre lo sviluppo, la crescita e la promozione del territorio, sono stati il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi, il componente della Giunta camerale Osvaldo Geddo, e il segretario generale Marco Casarino.

“Sono molto orgoglioso per questo importante conferimento – afferma soddisfatto Gandolfo -. Dopo un lungo e certosino lavoro di reperimento di tutta la documentazione necessaria, la nostra attività, gestita storicamente dalla mia famiglia (inizialmente con la famiglia Cerruti), è riuscita ad essere annoverata in questo prestigioso albo. Portiamo avanti una lunghissima tradizione che ha oltre 110 anni”.

Già a fine '800 il marinaio Pietro Gandolfo teneva le sue barche sulla spiaggia dove il figlio Giuseppe (detto Lepin), bisnonno di Pier Franco, intorno al 1910 avviò anche un'attività di accoglienza dei primi bagnanti. Al lavoro della famiglia di pescatori e marinai, il bagnino Lepin, classe 1879, cominciò ad affiancare quello dedicato ai frequentatori della spiaggia, lavorando insieme alla moglie, Angela Probo detta Angè, del 1885, che cucinava anche all'interno delle cabine per i turisti.

Le prime concessioni come "bagni pubblici di II categoria" si registrano nel 1948 e servivano anche gli ospiti delle pensioni alberghiere Meluccio e Maris. Il tratto di arenile nel comune di Alassio era gestito insieme alla famiglia Cerruti, iniziali titolari della concessione demaniale, ma a partire dal 1951 rimase solo la famiglia Gandolfo a proseguire l'attività.

Nel 1960, alla morte di Giuseppe (Lepin), subentrò il figlio Pietro, detto Selin (da cui il nome dei Bagni), che nel 1978 costituì una società di fatto insieme al nipote Giuseppe, classe 1930. Dal 1983 al 2006 continuò l’attività proprio Giuseppe, coadiuvato dal figlio Pier Franco, oggi affiancato a sua volta dal figlio Pietro (leva del 2006).

I Bagni Selin di Pier Franco Gandolfo vanno ad arricchire il numero delle imprese della provincia di Savona già iscritte al Registro che ora, per il savonese, comprende in tutto 40 imprese storiche.

“Questi conferimenti valorizzano il patrimonio storico culturale, uno dei motivi di deroga della Bolkestein. Speriamo che queste attività vengano tutelate, dopo tanto lavoro, auspichiamo che nulla vada perso”, conclude Gandolfo.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche è stato istituito da Unioncamere in collaborazione con le Camere di Commercio e il coordinamento del Centro per la cultura di impresa nel 2011 in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. La finalità del Registro Nazionale è quella di premiare le aziende ultracentenarie che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive il loro inestimabile patrimonio di competenze, nonché i valori fondanti del “fare impresa”.