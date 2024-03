Savona, martedì 26 in sala Rossa la presentazione della guida “Savona, la Riviera e l’entroterra"

Una guida della città, vista da chi l'ha amministrata, con i suoi monumenti e luoghi d'arte, di cultura e di ritrovo e con i personaggi che ne fanno la storia. Ma ci sono anche i borghi dell'interno e le località sul mare nella guida “Savona, la Riviera e l’entroterra" di Ilaria Caprioglio, già sindaco di Savona, e Doriana Rodino, assessore alla Cultura nella giunta Caprioglio.

La guida è pubblicata da Feltrinelli in coedizione con Morellini Editore e sarà presentata martedì 26 marzo in Sala Rossa alle ore 17. Nella presentazione nel palazzo del Municipio Caprioglio e Rodino dialogheranno con l’editore Mauro Morellini; l'iniziativa ha il patrocinio del Comune della città candidata a Capitale italiana della cultura e sarà presente il Sindaco Marco Russo.

La pubblicazione unisce la parte cartacea a quella interattiva, secondo quello che viene definito un "exentend book": una pubblicazione che tramite i QrCode che si trovano al suo interno aiuta il lettore ad approfondire gli argomenti che sono online e vengono di conseguenza costantemente aggiornati. L'extended Book dà così la possibilità al lettore di fruire di continui aggiornamenti e di vivere una esperienza di lettura allargata, tramite ulteriori contenuti digitali come video, playlist Spotify, testi di approfondimento.

In questo quadro si inserisce la collaborazione con Loquis, la piattaforma leader nei podcast di viaggio che in questa pubblicazione sono dedicati ai luoghi della guida.

Ne nasce così uno strumento rivolto non solo a chi non conosce Savona e il suo territorio circostante e lo vuole scoprire, ma anche a chi, pur vivendolo non ha la piena conoscenza dei tesori che vi si racchiudono e forse, proprio per questo, lo vive con un certo distacco e disaffezione.

Oltre a luoghi, personaggi, patrimonio artistico, culturale e naturale descritti al suo interno, la guida raccoglie anche la tradizione enogastronomica locale che mischia prodotti di mare e di terra di quella che è la provincia più boscosa d'Italia e con un entroterra sospeso tra le due Regioni di Liguria e Piemonte. Il risultato sono influenze che si fondono e ne arricchiscono il territorio.