Calcio, Vadese. Il pensiero di Salis corre a Xhuri: "Vittoria dedicata a lui, speriamo in buone notizie" (VIDEO)

L'infortunio occorso a Gledi Xhuri durante la partita tra Spotornese e Vadese, ieri sera, è il pensiero di tutti i giocatori scesi in campo.

Al 70esimominuto della partita c'è stato uno scontro aereo tra due calciatori e il giocatore della squadra ospite Gledi Xhuri, 35 anni, è rimasto a terra. Immediato l'intervento di un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina e dell'automedica del 118. Il ferito era poi stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Dopo la partita il pensiero del calciatore della vadese Alessio Salis è andato subito a Gledi Xhuri.

L’allenatore della squadra Fabrizio Monte, pur con soddisfazione per la vittoria del Ruffinengo contro la Spotornese, superata 3-0 nell'anticipo del sabato, non nasconde la preoccupazione per le condizioni di Gledi Xhuri e spiega i motivi della mancata richiesta di sospensione della partita.

Anche per il direttore generale Saltarelli il 3-0 sulla Spotornese passa chiaramente in secondo piano, come tutto l'ambiente azzurrogranata segnato dal terribile colpo al collo subìto da Gledi Xhuri.

"Ora il nostro pensiero corre a Gledi, alla sua famiglia, e alla speranza che possano arrivare delle notizie incoraggianti sul suo stato di salute- spiega Saltarelli -. La vittoria di ieri sera è per lui, ma è logico che di fronte a situazioni di questa portata il puro evento sportivo quasi scompaia. C'è però il lato umano e personale da non sottovalutare quando si pratica sport, come qualsiasi altra attività e le tante parole che ci sono piovute addosso necessitano davvero di pochi commenti. Le parole del tecnico del Multedo, dopo il 2-2 con la Letimbro sono state pessime: mi auguro che gli organi preposti le abbiano ascoltate e assumano le decisioni più opportune al riguardo".