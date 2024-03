Savona, allarme processionaria in via Bresciana. Arte rassicura: "Predisposto intervento di una ditta specializzata" (FOTO)

"I bambini non li facciamo stare a giocare sotto e pini, abbiamo paura. La processionaria fa la scia e arriva persino dalle finestre salendo poi in casa".

Questo il grido d'allarme dei residenti di via Bresciana a Savona che da tempo lanciano l'allarme per la presenza delle larve che sono letali per gli animali e creano problemi anche ai bambini visto che il contatto con i peli provoca una reazione molto dolorosa.

Nei mesi scorsi un gatto è morto e un uomo aveva rischiato di perdere un piede. Un bambino di 5 anni invece era finito in ospedale per una dermatite dopo un contatto.

Per cercare di risolvere la criticità Arte ha effettuato dei sopralluoghi sul posto.

"Siamo a conoscenza del problema e nei giorni scorsi abbiamo svolto, coi nostri tecnici, un sopralluogo nei vari luoghi dove il problema ci è stato segnalato. Dopodiché, a breve, abbiamo predisposto l'intervento da parte di una ditta specializzata" spiega Alessandro Revello, amministratore unico di Arte Savona.