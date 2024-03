Politica |

Rigassificatore, Arboscello (Pd): "I sindaci non se ne lavano le mani: hanno già detto che il progetto è incompatibile"

Il commento al presidente Toti circa la querelle col Comune di Quiliano: "Liquidare chi ogni giorno lavora per la propria comunità con un 'se ne lava le mani' è inaccettabile"

Si dice "allibito dalle dichiarazioni sul rigassificatore a margine dell'ennesima passerella in occasione dell'apertura di Villa Zanelli", definendo il presidente Toti "fuori controllo", il consigliere regionale e vicecapogruppo Pd in Regione Liguria, Roberto Arboscello, commentando le parole del governatore in risposta al sindaco di Quiliano Isetta sulla querelle relativa al parere per il posizionamento dell'impianto Pde. Per il consigliere dem savonese questa risposta sarebbe un "ulteriore insulto alle istituzioni - dice in una nota -. A fronte delle continue spiegazioni dei sindaci e delle amministrazioni locali sui motivi di contrarietà al progetto, oggi dimostra tutta la sua mancanza di rispetto verso chi, per dovere e per senso di responsabilità, tutela i propri cittadini e il proprio territorio". "Liquidare chi ogni giorno lavora per la propria comunità con un 'se ne lava le mani' è inaccettabile - tuona Arboscello - I sindaci non se ne lavano le mani. I sindaci stanno dicendo in tutti i modi che quel progetto è incompatibile con i loro territori, che i loro cittadini non lo vogliono e che non sono disposti a indicare soluzioni diverse dal non portare a Savona-Vado il rigassificatore". "Ha deciso di scegliere lui? Sappia che ha deciso contro il volere di un territorio compatto e fa bene a dire che se ne assume piena responsabilità" conclude il consigliere del Pd.

Redazione

