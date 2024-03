Politica |

Rigassificatore, Lista Toti: "Scelta sul tema non di Toti ma del piano energetico votato anche dal Pd"

Il botta e risposta col consigliere Arboscello: "Dimostra poco senso istituzionale: non è corretto far finta di nulla anche quando capita di non condividere una scelta del governo centrale"

"Vorremmo ricordare al consigliere Arboscello che il suo partito ha votato il piano energetico in Parlamento ai tempi del Governo Draghi, quando era esponente di punta della maggioranza; il suo partito ha voluto applicarlo. Eureka, non è Toti a scegliere, come Arboscello continua a voler far credere ai sindaci, ma di sicuro è Toti a dare una lezione di amministrazione corretta: il senso istituzionale vuole che anche quando capiti di non condividere una scelta del governo centrale, non si debba far finta di nulla lavandosene le mani e, anzi, ostacolando l’applicazione delle direttive rifiutandosi di rispondere alle richieste". Lo afferma i consiglieri regionali della Lista Toti in merito alle affermazioni del consigliere Arboscello sull’atteggiamento dei sindaci sul tema rigassificatore. "Difendere il territorio ed il bene del proprio Paese è e deve sempre essere obiettivo di tutte le istituzioni. Se poi ai sindaci interpellati sul posizionamento della Golar Tundra continuano a rispondere che la miglior attuazione del piano energetico e il non posizionamento a Vado nonostante il Parlamento abbia deciso diversamente, alziamo le mani! Evidentemente il senso istituzionale resta una chimera e l’unica cosa che rimane è lo sconcerto per una politica fatta di contraddizioni e mancanza di rispetto dei ruoli" chiosano i consiglieri arancioni.

Redazione

