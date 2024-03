Savona, prorogate fino al 10 aprile le iscrizioni ai centri estivi di luglio e agosto

Sono state prorogate al 10 aprile le iscrizioni ai centri estivi 2024. Le attività estive sono previste nei mesi di luglio e agosto e sono rivolte ai bambini della fascia 3-11 anni residenti nel territorio comunale, prevedendo due tipologie di servizio.

Una, per 50 posti a luglio e 40 ad agosto alla scuola Giribone, dedicata ai più piccoli ovvero ai bimbi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia (3-5 anni). Parte dei posti è riservata 12 riservati a minori seguiti dai servizi sociali. La seconda è dedicata ai bambini che hanno frequentato la scuola primaria (6-11 anni). In questo caso il centro estivo è presso la scuola primaria XXV Aprile e prevede 60 posti a luglio (di cui 18 riservati ai servizi sociali) e 50 posti ad agosto di cui 15 riservati ai servizi sociali).

Le iscrizioni ai centri estivi 2024 sono gestite dalle Cooperative Sociali Anteo e Progettocittà. Le iscrizioni vengono raccolte direttamente dal soggetto gestore.

L'investimento del Comune è di 450 mila euro su base triennale. I turni di iscrizione sono quindicinali e l ’orario di apertura del servizio va dal lunedì al venerdì dalle h 7.30 alle h 17.00 Le rette prevedono tre fasce di compartecipazione: da 0 a 7.500 di Isee esenzione totale; 7.501 A 15.000: 125 euro (per 2 settimane); da 15.001 A 25.000 180 euro (per 2 settimane); da 25.001. Oltre o in assenza di ISEE 250 euro (per 2 settimane).

Dal secondo figlio iscritto, è prevista una riduzione del 20% della retta. L'ammissione/non ammissione al servizio verrà comunicate tramite mail all’indirizzo indicato sul modulo di iscrizione entro il 20 aprile. Per informazioni è possibile consultare il sito web del Comune.