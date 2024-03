Spotorno, il Comune cerca un gestore per il bar ristorante del Monticello

Una concessione di sei anni, rinnovabili in un arco di tempo della stessa lunghezza, e un orario minimo di apertura, sia giornaliero che annuo, per rendere il parco del Monticello sempre più nucleo della socialità cittadina attraverso l'apertura del bar ristorante a fianco dei locali del centro sociale ricreativo di Via Santa Caterina.

Questa l'intenzione del bando lanciato dal Comune di Spotorno in questi giorni per la struttura recentemente rinnovata e dotata di tutti i necessari spazi cucina e dei servizi igienici (sia per ospiti anche disabili e personale di servizio) richiesti dalle normative vigenti. Oltre a questi, il locale è composto da una sala per bar e ristorante e da una veranda chiusa.

L'intenzione dell'Amministrazione Fiorini è quindi quella di rendere un nuovo servizio agli utenti di un'area che, oltre alla sua parte verde di parco giochi, vede al suo interno il campo da calcetto, la palestra, la scuola media e, appunto, il centro anziani.

Per farlo sono richieste anche tempi minimi di apertura: l'attività dovrà essere tenuta aperta al pubblico per tutto il periodo della stagione estiva, dall'1 giugno al 30 settembre e per almeno l’80% della restante parte dell’anno, con un orario giornaliero che vada almeno dalle 15 alle 19.

Il canone previsto a base d’asta è fissato in 12mila euro più iva annui, con un divieto di sublocazione, mentre le domande per partecipare all'asta dovranno essere presentate entro le ore 12 del 22 aprile.