Savona, domani la messa del crisma in Cattedrale

Dopo la Domenica delle Palme, con la processione da piazza Sisto IV per celebrare l'entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme, acclamato come messia, la Settimana Santa proseguirà con la messa del crisma, il solenne triduo pasquale e la messa della domenica di Resurrezione, presieduti dal vescovo Calogero Marino nella Cattedrale Nostra Signora Assunta.

Mercoledì 27 marzo alle ore 21 si terrà la messa del crisma, in cui sono consacrati gli oli santi che si usano per i sacramenti (crisma, olio dei catecumeni e olio degli infermi) e i presbiteri rinnovano le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale.

Giovedì 28 marzo alle ore 18 la messa in Cena Domini (Cena del Signore) aprirà il triduo pasquale, in cui si ricorda l'Ultima cena di Gesù, l'istituzione dell'eucaristia e del sacerdozio ministeriale e si ripete la lavanda dei piedi fatta nell'Ultima cena da Cristo agli Apostoli.

Venerdì 29 marzo alle ore 18 si ricorderà la morte di Gesù sulla croce. In tale giorno la Chiesa fa memoria della Passione con la liturgia della parola, l'adorazione della croce e la santa comunione. In questo giorno è tradizione praticare il digiuno ecclesiastico e astenersi dalle carni come forma di partecipazione alla passione e morte del Signore.