Ex aree Acna di Cengio, il sindaco Dotta dal ministro Pichetto Fratin con l'onorevole Cavo e una delegazione di imprenditori

"Non ero con loro in presenza per inderogabili impegni istituzionali, ma ero lì con l'intenzione. Grazie all’onorevole Ilaria Cavo che oggi, con il sindaco di Cengio Francesco Dotta e una delegazione di imprenditori, ha portato all'attenzione del ministro Gilberto Pichetto Fratin la situazione delle ex aree Acna".

Lo afferma Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione di "Cambiamo".

"Dopo aver incontrato con il sindaco Dotta una delegazione di imprenditori locali interessati a investire sulle aree, mi sono subito mosso per cercare di portare il progetto nelle sedi opportune perché l'intenzione possa finalmente diventare realtà - prosegue Bozzano - L'onorevole Cavo ha quindi fissato un incontro con il ministro Fratin, al quale mio malgrado non ho potuto prendere parte perché impegnato in aula per il consiglio regionale. Ma l'obiettivo è stato raggiunto, ossia portare al tavolo del ministro quella che potrebbe diventare un’operazione di grande valenza ambientale e industriale, con la reindustrializzazione del sito di Cengio".

"Il progetto sarà ora sottoposto alla proprietà, cioè la Eni Rewind Spa. Dopo una bonifica costata quasi 400.000.000,00 euro, l'area ex Acna potrebbe finalmente essere interessata da un importante rilancio con i dovuti benefici per la città che la ospita e per tutta la Val Bormida" conclude infine l'esponente di maggioranza in Regione.