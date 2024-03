Villanova d’Albenga, Pietro Balestra si ricandida a sindaco per il settimo mandato

Pietro Balestra si ricandida a sindaco di Villanova d’Albenga per le Amministrative 2024. In caso di vittoria, è al suo settimo mandato, oltre a due da vicesindaco.

I cittadini hanno sempre dimostrato di amarlo e di apprezzare il suo modus di amministrare Villanova, confermando e riconfermando la fiducia, quinquennio dopo quinquennio. Il suo è praticamente un “Regno”. E la voglia di impegnarsi e l’entusiasmo non vengono mai meno.

“In questo momento con la squadra abbiamo ancora molto lavoro da svolgere prima delle elezioni – afferma Balestra ai microfoni di Savonanews -. Ad esempio, a completamento di un percorso, dobbiamo fare adottare il Piano Urbanistico, oltre a istanze che proseguono da molto tempo e che vanno definite. Parlo della vicenda dell’Ippodromo con la Cassa depositi e prestiti, ci siamo quasi con la soluzione. Poi c’è l’importantissima vicenda Piaggio”.

“Sono situazioni complesse che seguiamo da molto tempo e conosciamo approfonditamente, per questo è importante che siamo noi a gestire i passaggi in fase di completamento. Inoltre, si genereranno investimenti che porteranno lavoro e benessere per i cittadini. Noi, da parte nostra, vogliamo continuare a lavorare per migliorare ancora di più la qualità della vita in paese”, conclude il candidato sindaco Balestra.