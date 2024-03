Arriva il Giro nel savonese, fino al 30 aprile sensi unici alternati su alcuni tratti delle provinciali

Via alle bitumature fino al 30 aprile sulle strade provinciali in vista del passaggio del Giro d'Italia.

Il 7 maggio 2024 arriva ad Andora la Corsa Rosa che partirà da Acqui Terme e per la maggior parte del tracciato toccherà diversi comuni della Val Bormida e la costa da Savona al comune andorese.

Per questo la Provincia ha deciso di intervenire su alcuni tratti di strada provinciale situati nell'entroterra del territorio valbormidese, visto che presentano uno stato di degrado particolarmente pericoloso per la viabilità e per il transito in sicurezza dei ciclisti.

Saranno quindi presenti dei sensi unici alternati regolati da semafori o movieri dalle 8.30 alle 18.30 sulla Sp38 “Mallare – Bormida - Osiglia”, dal km. 0+550 al km. 9+940, a tratti saltuari, nei comuni di Mallare e Bormida; sulla Sp5 “Altare – Mallare”, dal km. 5+000 alla progressiva Km. 6+000, nel Comune di Mallare; sull’intersezione della Sp29 “del Colle di Cadibona”, al Km. 134+00, con la Sp28 bis “del Colle di Nava” alla progressiva Km. 27+250, nel comune di Carcare; sulla Sp29 “del Colle di Cadibona”, dal km. 142+060 al km. 142+210, nei Comuni di Altare e Quiliano; sulla Sp51 “Bormida di Millesimo” dal km 3+500 al km. 17+500, a tratti saltuari, nei Comuni di Millesimo e Murialdo (dal 3 aprile al 19 aprile).

Il territorio nella progettazione degli intervento era stato suddiviso in 3 lotti anche in relazione alle priorità dettate dai parametri di sicurezza e percorribilità che hanno portato all’individuazione dei punti più critici in termini di percorribilità e di pericolosità.

Lotto 1: Sp29 “del Colle di Cadibona”, S.P.28bis “ del Colle di Nava”, Sp38 “Mallare – Bormida – Osiglia”, Sp5 “Altare - Mallare”; Lotto 2: Sp51 “Bormida di Millesimo”, Sp490 “del Colle del Melogno”; Lotto 3: Sp16 “di Osiglia”, Sp15 “Carcare – Pallare – Bormida – Melogno”.