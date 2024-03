Bormida, frana sulla provinciale 38: viabilità sospesa

Nel territorio del comune di Bormida, lungo la Sp 38 Mallare-Bormida-Osiglia, un tratto di strada è stato colpito da un movimento franoso a causa dei violenti nubifragi che si sono abbattuti nella zona lo scorso febbraio. Tale evento ha compromesso la sicurezza della carreggiata, rendendo impossibile garantire la circolazione in entrambe le direzioni.

Lo smottamento è avvenuto in un tratto interessato dai lavori di allargamento puntuali della sede stradale, necessari per il trasporto delle pale eoliche. Tale intervento era in corso nel segmento compreso tra la progressiva Km. 4+980 e la progressiva Km. 5+200 della suddetta strada, commissionati dalla Società "FEN. Energia S.p.a." con sede a Milano.

Per preservare la sicurezza pubblica e garantire l'incolumità degli utenti della strada, la provincia ha deciso di sospendere temporaneamente la circolazione di tutti i tipi di veicoli. Infatti, nonostante i tentativi di ripristinare almeno un transito a senso unico alternato, i tecnici hanno stabilito che ciò non sarebbe stato sicuro.

Per consentire i lavori di messa in sicurezza, il traffico veicolare verrà deviato sulla strada comunale, ad eccezione dei veicoli con massa superiore a 12 tonnellate.