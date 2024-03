Vigili del fuoco mobilitati ieri sera a Finale Ligure. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 21, quando un appartamento situato in strada degli Ulivi è andato a fuoco per cause ancora in via di accertamento.

La centrale operativa del 112 ha attivato anche i sanitari e le forze dell'ordine. Per fortuna, nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche. L'alloggio, secondo quanto riferito, ha subito danni notevoli.