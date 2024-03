Le musiciste liguri Elena Buttiero e Anita Frumento protagoniste a New York

Elena Buttiero e Anita Frumento, musiciste italiane provenienti dalla Liguria, sono le protagoniste del concerto “Quattro mani all’Opera!”.

L’evento è promosso in collaborazione con i “Friends of Maple Grove” di New York.

Nel mese di dicembre 2023 il canto lirico italiano è stato dichiarato patrimonio culturale dell’umanità dall’Unesco. Il concerto vuole rendere omaggio allo straordinario mondo dell’Opera lirica italiana con un viaggio alla scoperta dei più grandi operisti attraverso le quattro mani delle pianiste Elena Buttiero e Anita Frumento. Durante il concerto verranno eseguite musiche di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Francesco Cilea, Umberto Giordano e Pietro Mascagni.

Il recital si svolgerà a New York, sabato 30 marzo 2024, nella Celebration Hall del Center “Friends of Maple Grove” alle ore 4 p.m. (ore 22 in Italia)

Elena Buttiero e Anita Frumento svolgono da anni attività di ricerca in campo musicologico. Molti gli spettacoli da loro prodotti dal 2009 ad oggi: “Italia 900: parole e musica del secolo breve”; “Suoni futuri. Omaggio al Futurismo”; “L'Italia nella Grande Guerra: parole e musica tra il 1915 e il 1918” (con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri); “Non sembiava imagine che tace” (con il patrocinio del Ministero Beni culturali); “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri”, spettacolo musicale/teatrale.

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Romania, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e Uruguay. Ha registrato i cd Continental Reel e A Cheap Present in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree. Con il mandolinista Carlo Aonzo ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: Il mandolino italiano nel Settecento dedicato al repertorio barocco per mandolino e spinetta e Fantasia poetica con repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la sez. Cultura, indetto dalla Regione Liguria. Ha pubblicato il cd Arethusa Consortium con repertorio per due arpe celtiche e plettri, il cd Saluti dall'Italia e Lontano nel mondo – Storia di Luigi Tenco con Ferdinando Molteni. Nel 2021 ha pubblicato il cd La ghironda alla corte di Francia con Francesco Giusta. Nel campo della didattica ha pubblicato per l'editore Carisch/Hal Leonard metodi di solfeggio e pianoforte. È direttrice artistica della Associazione Allegro con Moto e della Associazione Mozart Savona.