Continua il calo demografico in provincia di Savona: poche nascite e molti decessi

La provincia di Savona si confronta con l'evidente calo delle nascite e la bilancia che pende, inevitabilmente, verso i decessi, riflesso della nota anzianità della popolazione. I dati ISTAT che fotografano l'anno 2023 parlano chiaro: in questo scenario, alcuni centri emergono per la loro "resilienza", mentre altri segnalano una contrazione demografica già seria.

Nelle piccole realtà come Erli, Garlenda e Massimino, si osserva un tenue battito di vita, con un saldo tra nascite e decessi che sfiora la parità. I piccoli centri, con pochi abitanti, mantengono un equilibrio delicato, incarnando le sfide e le speranze di piccole comunità che lottano per preservare la loro identità nel tempo.

Dal punto di vista nazionale, il calo è considerevole. Secondo i dati provvisori dell'ISTAT per il 2023, i nati residenti in Italia sono 379 mila, con un tasso di natalità pari al 6,4 per mille (era 6,7 per mille nel 2022). La diminuzione delle nascite rispetto al 2022 è di 14 mila unità (-3,6%). Dal 2008, ultimo anno in cui si è assistito in Italia a un aumento delle nascite, il calo è di 197 mila unità (-34,2%).