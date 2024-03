Finale, frana lungo la strada per San Bernardino, coinvolto un tubo dell'acquedotto: utenze senza acqua corrente

Cede ancora la terra nel finalese in questi giorni dove il nostro territorio ha recepito, dopo un considerevole periodo di siccità, buone quantità d'acqua piovana. Per la circolazione attese le necessarie verifiche tecniche

Stavolta ad essere coinvolto è stato il versante a monte della strada comunale che da Finalmarina sale alla frazione di San Bernardino dove, tra l'ora di pranzo e il primissimo pomeriggio, si è verificato un importante smottamento con diverso materiale staccatosi dalla collina a lato della carreggiata.

Su di essa il traffico resta momentaneamente sospeso in attesa del sopralluogo di geologo e strutturista per verificare lo stato della frana e la stabilità, prima di prendere qualsiasi altra iniziativa.

Il più grande disagio è però quello alle utenze, servite in zona dall'Acquedotto San Lazzaro. E' stata infatti danneggiata una condotta di mandata dell'acqua potabile verso le vasche della frazione a monte di Finale.

Per il momento, per sopperire alla mancanza di acqua nelle tubature è stato attivato un servizio di distribuzione tramite autobotti posizionate in cima all'altopiano, mentre nelle prossime ore si cercherà di realizzare un bypass da altre fonti di approvvigionamento per cercare di porre un rimedio più stabile al problema.