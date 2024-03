Silvano Nervi (Cairo in Comune) si dimette da consigliere comunale, al suo posto Lisa Tortarolo

Questa mattina Silvano Nervi, consigliere comunale di Cairo in Comune, ha dato le dimissioni dal suo incarico in Consiglio comunale per motivi personali legati a una scelta di vita che lo porterà lontano dalla Città cairese con la sua famiglia.

"Lo ringraziamo per l'impegno disinteressato che ha sempre dimostrato per la nostra città, sia nel suo ruolo di consigliere comunale sia collaborando con le associazioni di volontariato per il benessere della comunità locale", spiega la consigliera comunale Giorgia Ferrari.

"Non si è mai tirato indietro nel segnalare le gravi problematiche ambientali e sanitarie del nostro territorio, documentate sempre con serietà. Faremo tesoro della sua esperienza e porteremo avanti il suo impegno per rendere la città più vivibile".

Al suo posto subentrerà la giovane Lisa Tortarolo, nipote del compianto Osvaldo Chebello: "Porterà in Consiglio comunale la testimonianza di una memoria familiare che ha contraddistinto la storia di Cairo e alla quale auguriamo buon lavoro", conclude Ferrari.