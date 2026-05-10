Adunata degli Alpini, Bucci: "Città e Regione hanno dimostrato di essere accoglienti"

"Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questa Adunata. La città e l’intera Liguria si sono date da fare per ospitare le migliaia di alpini che si sono dati appuntamento qui a Genova, mostrando a tutti che siamo una regione accogliente. Mi auguro che tornino presto di nuovo qui da noi, con le loro famiglie, per le loro vacanze. Genova ha anche saputo dimostrare di essere forte e coesa, una città che non offende chi viene a trovarci ma che rispetta tutti, facendosi conoscere per quello che è: uno splendido posto dove vivere, lavorare e passare il proprio tempo libero".

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto oggi alla parata degli Alpini che ha attraversato le vie del centro di Genova in occasione della 97ª Adunata Nazionale. A margine dell’iniziativa, in mattinata, il presidente Bucci e le altre autorità hanno accolto il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Presenti anche la vicepresidente Simona Ferro, l’assessore ai Grandi eventi Alessandro Piana, l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana e, nel pomeriggio, l’assessore alla Rigenerazione urbana Marco Scajola.