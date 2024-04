Lutto a Borghetto S. Spirito, addio alla storica dipendente comunale Bruna Ferracin

Borghetto Santo Spirito è in lutto per la scomparsa, all'età di 63 anni, di Bruna Ferracin.

Storica dipendente comunale, si è spenta dopo aver lottato contro un male incurabile. La ricorda così il sindaco Giancarlo Canepa: "Con grande dolore l’amministrazione comunale e tutti i colleghi esprimono cordoglio a familiari e amici per la perdita della cara Bruna Ferracin, per tutti Brunetta, storica e indimenticata dipendente comunale in pensione da pochi anni - le parole del primo cittadino - Brunetta è stata una grande lavoratrice che ha saputo farsi apprezzare in ogni servizio in cui è stata chiamata a collaborare, con lei se ne va un autentico pezzo di storia del nostro Comune".

"La ricordo, quando ero ancora poco più che un ragazzino, a gestire la biglietteria dei Bagni Comunali e ho avuto la fortuna di ritrovarla parecchi anni dopo, come sindaco, ad occuparsi di una parte rilevante dell’Ufficio Ragioneria, incarico che ha ricoperto con passione e profitto fino al giorno in cui è andata in pensione. Mi diceva spesso che mi aveva visto crescere ed effettivamente è stato così. Fai buon viaggio Brunetta, che la terra ti sia lieve" ha aggiunto il sindaco di Borghetto.

Il Santo Rosario sarà recitato sabato 30 marzo, alle ore 18.00, nella camera ardente dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I funerali avranno luogo lunedì 1° aprile, alle ore 15.00, nella Parrocchia Santuario di Sant'Antonio a Borghetto Santo Spirito

Bruna Ferracin lascia la mamma Ida e il fratello Bruno oltre a parenti ed amici.