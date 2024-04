Alassio, l’Istituto "Giancardi Galilei Aicardi" è pronto ad ospitare la finale del concorso "Metti un fiore in tavola"

L’edizione 2024 del Concorso di Cucina con i fiori eduli è un progetto promosso dal Comune di Alassio in collaborazione con l’Istituto IIS Francesco Maria Giancardi di Alassio e dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza. Le scuole partecipanti a questa edizione oltre all’istituto alassino, che ospita la manifestazione, sono gli istituti alberghieri di Biella e di Clusane d’Iseo in provincia di Brescia.

L’obiettivo del concorso è di valorizzare l’aspetto gastronomico dei fiori, una delle maggiori ricchezze dell’intera Riviera del Ponente ligure e protagonista, anche per il 2024 dell’importante evento nazionale della Città di Alassio, il Festival nazionale della Cucina con i fiori, che si svolgerà dal 12 al 15 aprile p.v., evento promosso sotto l’egida del Comune di Alassio dalla Gesco e dalla Marina del Porto di Alassio.

I fiori eduli, messi a disposizione dall'azienda Raverabio di Albenga, saranno utilizzati dalle brigate di cucina iscritte al concorso come ingrediente principale delle preparazioni e non come semplice abbellimento della presentazione del piatto.

La prova si svolgerà il venerdì 12 aprile con inizio alle ore 11.00 ed I concorrenti per la prova avranno a disposizione complessivamente 70 minuti per la preparazione della ricetta in gara. Un premio speciale “Cheese &Flowers” è previsto per il miglior accostamento tra formaggi e i fiori eduli.

La giuria ha come presidente Alessandra Baruzzi giudice internazionale di cucina e Coordinatrice nazionale di Lady Chef, sarà coordinata da Claudio Porchia, giornalista e presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza. Insieme a loro in giuria anche Gianfranco Calidonna chef (Roma), Renata Cantamessa giornalista divulgatrice agroalimentare; Francesco Luise chef (Brescia); Caterina Quaglia Consigliera Nazionale Lady chef e Loretta Tabarini organizzatrice del concorso nazionale “Un Fiore nel Piatto”.

Per la valutazione della prova la giuria prenderà in considerazione i seguenti criteri: presentazione; corretta preparazione; valorizzazione della presenza dei fiori; armonia tra gli ingredienti e gusto e sapore.

“Siamo felici di poter ospitare la quinta edizione del contest gastronomico – spiega il professore Fabio Macheda - un progetto didattico che permette ai nostri studenti di arricchire la propria esperienza anche con il confronto con altre esperienze scolastiche e raccontando le storie, i valori e i sapori del nostro territorio. Desidero ringraziare sia i docenti che hanno condotto la lezione con grande competenza e passione e sia le altre scuole che hanno accolto il nostro invito a partecipare al contest ed hanno partecipato a questa lezione con entusiasmo ed attenzione. Sul tema dell’utilizzo dei fiori eduli in cucina il nostro istituto oggi può vantare importanti conoscenze e competenze, che impreziosiscono la nostra grande tradizione nel settore gastronomico e alberghiero. Siamo orgogliosi di offrire per chi desidera intraprendere una carriera in cucina una formazione di alto livello, che permette ai nostri studenti di ottenere importanti riconoscimenti nazionali e internazionali”.