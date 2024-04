Ladri in azione nella notte, colpiti i Bagni Ceriale (FOTO)

Nella cittadina costiera di Ceriale, la Pasquetta ha portato con sé un regalo amaro per Alessia Cepollina, titolare dei Bagni Ceriale Risto-Bar, situati sul Lungomare Armando Diaz. Attraverso i social, ha reso pubblica la sua denuncia, evidenziando un episodio di furto avvenuto durante la notte.

"Una bella spaccata di notte con l'allarme in funzione e le telecamere attive. Spero che quello che avete portato via vi rimanga sul groppone", ha scritto la Cepollina, manifestando la sua indignazione e frustrazione per quanto accaduto.

"Le porte sono blindate, i vetri antisfondamento, ma possono poco contro uno scoglio tirato addosso e spinto giù a spallate e calci, e come sempre nessuno sente niente. E si parla di una nuova passeggiata e di piazze aggreganti".

"Spacciatori e ladri di notte. Ecco cosa si trova nella passeggiata di ponente", conclude sui social la Cepollina.