Orco Feglino, biker cade in un sentiero: al Santa Corona in codice rosso (FOTO)

Soccorsi mobilitati questa mattina per una biker di 47 anni infortunata sul sentiero Cà Bianca a Orco Feglino. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11.

Sul posto i militi della Croce Bianca di Finale, una squadra dei Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e il Soccorso Alpino sezione Andora-Varigotti.

Per una questione logistica, è stato necessario mobilitare anche l’elisoccorso Grifo, decollato da Villanova d’Albenga.

La donna è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

A seguire un ulteriore intervento dei soccorritori per un’altra biker, di nazionalità tedesca di 25 anni sul sentiero H Veloce nella zona del Melogno nel comune di Calice Ligure che lmentava un trauma cranico dopo la caduta.

Sul posto sempre il Soccorso alpino e speleologico Liguria, i vigili del fuoco, la Croce Bianca finalese e un’automedica.

La donna è stata medicata e stabilizzata. Quindi con la barella portantina è stata portata sulla strada. Anche per lei trasporto, in questo caso in ambulanza, al nosocomio pietrese.