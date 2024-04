Arpa e voce in oratorio per la "Mozart" di Savona

Ancora musica di qualità e inconsueta nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona.

Ecco nuovamente un appuntamento prestigioso che si svolgerà presso l'Oratorio dei Santi Giovanni Battista, Evangelista e Petronilla di via Guidobono a Savona.

Il 5 aprile, alle 17,30, toccherà al Duo Exquis costituito da Corrado Margutti (voce) e Cristina Greco (arpa). In programma musiche di Mendelssohn, Schubert, Stradella, Puccini.

Il concerto, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.

I protagonisti

Cristina Greco si è diplomata in Arpa presso il Conservatorio “G. P. da Palestrina” di Cagliari sotto la guida di Anna Maria Melis. Presso lo stesso Conservatorio si è inoltre diplomata in Composizione, in Musica Corale e Direzione di Coro e ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Direzione d’orchestra. È stata la prima donna in Sardegna a conseguire un diploma in direzione d’orchestra. Presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma si è diplomata in Strumentazione per banda. Vincitrice della borsa di studio “Fondazione Zaleski” e della borsa di studio della Regione Sardegna “Master and back”, si è perfezionata in Arpa con Isabelle Perrin presso l’Ecole Normale de Musique “A. Cortot” di Parigi. Si è perfezionata in direzione d’orchestra con Maurizio Arena, suo mentore. Sensibile al repertorio contemporaneo ha conseguito il “Certificate of Advanced Studies in Direzione del repertorio contemporaneo” presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano nella classe di Arturo Tamayo. Come arpista suona regolarmente in Francia con l'Orchestre Philharmonique de Nice e l’Orchestre National di Cannes. Ha collaborato in qualità di prima arpa anche con altre orchestre tra cui l'Orchestre Philharmonique di Monte-Carlo e l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Membro di numerosi ensemble di musica da camera si è esibita in Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Principato di Monaco. Ha insegnato arpa presso il Conservatorio di Cannes, il Conservatorio Nazionale di Nizza e il Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari. È docente di ruolo presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo. Attualmente è docente di arpa presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo.

Corrado Margutti si è diplomato al Conservatorio di Torino in Composizione, Musica Corale e Direzione di Coro, Strumentazione per Banda e Didattica della Musica, studiando con Daniele Bertotto, Gilberto Bosco, Sergio Pasteris e il Davide Ruzza. Ha conseguito la laurea di secondo livello in composizione presso lo stesso conservatorio. Docente presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, nell’ambito della composizione ha ottenuto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali. Molti dei suoi lavori sono editi dalle case editrici “Carrara” di Bergamo, “A Coeur Joie” di Lione, “Gobierno de Canarias” di Las Palmas, “Astrum” di Trzic (Slovenia). Sempre come compositore ha partecipato al progetto “L’arte della fuga” di Luciano Berio presso il Teatro lirico sperimentale di Spoleto ed ha scritto su commissione dell’Orchestra Filarmonica di Torino, del Trio Debussy (Torino), del Singapore Youth Choir, del St. Jacob's Chamber Choir (Stoccolma), dei Mornington Singers (Dublino), del Coro Città di Roma, del Torino Vocalensemble e recentemente della Miami University (Ohio) e della Colorado University Boulder in un progetto legato al Coro Facoltà di Musicologia di Cremona. È direttore artistico del “Coro Saint-Vincent” e della “Corale Roberto Goitre” di Torino. Svolge inoltre attività concertistica come cantante solista in Italia e all’estero.