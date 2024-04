Pesto Masterpiece of Liguria: il maxi mortaio della Regione arriva anche in Darsena a Milano

Il mega mortaio di #Pesto Masterpiece of Liguria, la campagna di promozione turistica lanciata da Regione Liguria, è approdato a Milano: oggi l’installazione che rappresenta in maxi formato gli ingredienti e gli strumenti necessari per creare il pesto, simbolo inconfondibile della tradizione enogastronomica ligure, ha gettato l’ancora nel centro di Milano, in Darsena.