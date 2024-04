Savona, in Piazza del Popolo arriva l'acqua show della compagnia Gravity Circus

Lo Chapiteau si trasforma quindi in un palcoscenico di artisti pluripremiati nei più grandi festivals circensi del mondo, pronti ad intrattenere con le loro incredibili evoluzioni coreografate da spettacolari giochi acquatici: la troupe dei Rivera Brothers equilibristi sul filo alto, gli spericolati acrobati alla ruota della morte direttamente dal Sud America, l’artista svizzera Silke Pan, l’unica verticalista paraplegica che, a 15 anni dall’incidente che le ha cambiato la vita costringendola permanentemente su una sedia a rotelle, calca la scena con un’inedita esibizione acrobatica ispirata alla sua drammatica quanto emozionante storia; ed ancora le fluo-luminose Moto-freestyle volanti su cascate d’acqua presentate da Ema & Chris, le magiche Grandi illusioni, il Duo Lusesita & Matteo dalla Polonia, premiati al Festival Internazionale di Albacete [SPAGNA] con la loro spericolata esibizione alle vertiginose pertiche, Miss L. Farrel e la sua performance sospesa nel vuoto su delle catene aeree infuocate, la giovanissima Adriana Togni, discendente della celebre dinastia circense, acrobata volante immersa in un vortice d'acqua, Davide Demasi in arte Mister David, definito dalla stampa come l’Houdini del Circo, campione del mondo di Street Magic e Guinness world record, che oltre a curare la regia dello show, si esibirà con delle divertenti performance insieme alla sua inseparabile Family DEM, ed un susseguirsi di performers mozzafiato assieme a tutta la magia delle grandi attrazioni circensi internazionali, condite dal corpo di ballo con le coreografie curate da Claudio Grimaldi, dalle note live del violino elettrico di Valeria Saturnino, e dalla ormai celebre colonna sonora dello spettacolo ("In equilibrio" n.d.r.) intonata dalle tiktoker-ballerine Nicole & Federica.