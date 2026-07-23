Bimbo cade dal balcone a Savona, è ancora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata

E' ancora ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata all'ospedale Gaslini di Genova il bimbo di 4 anni caduto dal balcone al terzo piano di un abitazione di Corso Mazzini a Savona.

Il piccolo lo scorso 10 luglio stava giocando in casa quando all'improvviso era caduto rovinosamente facendo un volo di qualche metro nel cortile interno della palazzina.

Immediato era stato l'intervento dell'automedica del 118 e della Croce Rossa di Savona. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Paolo visti i multitraumi era stato disposto il suo trasferimento al nosocomio pediatrico genovese.

Sul posto era intervenuta la polizia e la polizia scientifica per effettuare tutti i rilievi e le indagini del caso. L'abitazione era stata posta sotto sequestro.

In Procura, Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro, era stato aperto un fascicolo.