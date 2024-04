Finale, scuola di sicurezza, stradale e non solo, per far conoscere la "macchina dei soccorsi" ai giovani (FOTO)

Punta sulla conoscenza e sull'informazione degli adolescenti, per rendere i cittadini sempre più consapevoli fin da giovani, la Polizia Locale di Finale che, stamani, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele ha coinvolto gli studenti del "Migliorini-Da Vinci" in una mattinata di formazione "sul campo".

Un incidente con diversi scenari per spiegare dettagliatamente la filiera di quella che viene comunemente conosciuta come "macchina dei soccorsi". Questa la proposta principale davanti a un centinaio di giovani che hanno potuto osservare all'opera, in un ambiente simulato, i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri, le pubbliche assistenze Croce Bianca e Croce Verde, il Soccorso Alpino e Speleologico e l'AIB Protezione Civile.

A organizzare l'evento di piazza è stato proprio il comando finalese della Polizia Locale insieme ai colleghi delle polizie consorziate di Loano e Savona che hanno portato con loro anche le unità cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti e persone, così come i cinofili della Protezione Civile.

A disposizione dei ragazzi anche un simulatore di guida col quale i presenti hanno potuto, in simulazione, testare gli effetti della guida in stato di ebbrezza e di un eventuale incidente.