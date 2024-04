Celle, il centrodestra si "spacca" alle comunali. Cambiamo e Lega candidano Silvia Simoncelli

Come anticipato dalla nostra redazione (leggi QUI ), la quarta lista targata centrodestra è praticamente cosa fatta con la scelta come candidata sindaco che è ricaduta sulla giornalista Silvia Simoncelli, ufficio stampa del consigliere regionale di Cambiamo Alessandro Bozzano.

"Pur apprezzando lo sforzo del Capogruppo di Cambiamo (Bozzano. ndr) nel creare una lista con a capo in qualità di candidato Sindaco la sua pur ottima segretaria, è evidente che questo altro non è che la riproposizione in minore dell'accordo che governa il comune di Varazze, dove Forza Italia milita convintamente all'opposizione, come testimonia la presenza della Dottoressa Claudia Callandrone (ex assessore della lista civica del sindaco Luigi Pierfederici, poi fuori uscita nel gruppo misto, ex FdI. ndr) nella nostra direzione Provinciale - dice Pignocca - Nulla a che vedere, quindi con l'alleanza di centrodestra. Il rinnovo dell'Amministrazione di Celle vede sfidarsi tre liste civiche. Forza Italia ha già fatto la sua scelta, che risulta ben lontana da quella dichiarata dal Consigliere Bozzano".