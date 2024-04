Savona, scattata la demolizione dell'ex Lady Moon: ruspa al lavoro (FOTO E VIDEO)

Un pezzo di storia che saluta per lasciare spazio ad una riqualificazione dell'area.

L’intervento è un primo tassello del mosaico del masterplan di Savona, presentato alla cittadinanza nel novembre del 2023, che andrà a ridisegnare una vasta area del fronte mare savonese, dalla Torretta alla Passeggiata degli Artisti di Albissola Marina, valorizzandone le grandi potenzialità sia come spazio pubblico da vivere, per cittadini e turisti, sia come elemento di sintesi positiva delle attività urbane con quelle portuali.