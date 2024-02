C'era una volta il Lady Moon della “Savona by night”. Tra champagne, ballerine e una pista rotante

“Night club Lady Moon music bar”. La scritta al neon rossa e gialla campeggiava sull'ingresso del Lady Moon, per anni ritrovo della Savona by night, dove molti savonesi hanno fatto le ore piccole tra champagne a fiumi e ballerine.

Per chi arrivava di notte era come un faro, ben visibile a distanza sull'Aurelia. Ora è rimasta solo la scritta gialla Lady Moon che presto cadrà con la demolizione del locale per fare spazio alla riqualificazione del fronte mare.

Sul locale si sono sprecate leggende metropolitane di champagne a fiumi, entraineuses e bellissime ballerine straniere, che facevano innamorare savonesi per fuggire con loro all'estero, o di uomini che uscivano di casa di nascosto nella notte per andare al night.