Giovedì d'autore, a Garlenda i racconti delle missioni in Giordania e Kosovo del dirigente Interpol Antonio Evangelista

"Mediterraneo stesso sangue stesso fango". Questo il titolo del libro in cui il già dirigente dell'Interpol Antonio Evangelista racconta le sue esperienze, in particolare quelle in Giordania e Kosovo, e di cui si parlerà nel prossimo appuntamento della rassegna "I giovedì d'autore" a Garlenda, il prossimo 11 aprile, a partire dalle ore 18, al Golf Club (ingresso libero, buffet € 25 con prenotazione obbligatoria tel. 329.8075965, 335.6349813).

Spiega l'organizzatore, Fabrizio Marabello: "Sono davvero onorato di ospitare nella mia rassegna storico-culturale il dottor Antonio Evangelista, ex dirigente della Polizia di Stato, Autore di questo interessante e avvincente volume. Evangelista ha avviato la sua carriera tra le mine inesplose nei campi profughi di Sabra e Shatila nel 1982, poi come incaricato negli Uffici Investigativi e Antiterrorismo e come membro della Polizia Internazionale ONU, ha infine concluso nel 2022 in Giordania, come dirigente della Polizia-Interpol ed esperto di terrorismo confessionale (ISIS) e criminalità organizzata".

"Nel suo libro vi è la disamina dei principali conflitti e delle crisi economiche e politiche nei Paesi del Mediterraneo: eventi criminali rispetto ai quali il 'Mare Nostrum' diventa scena del crimine - aggiunge - Lo scopo di questa analisi è rendere evidente il modus operandi e i moventi dei Paesi occidentali, che invadono altri Stati e ne usurpano le risorse, ne ostacolano le strategie energetiche, invocando il vecchio slogan dell’esportazione della democrazia. L’Italia è al centro di questo scenario, in quanto naturale snodo mediterraneo della rete dei gasdotti. Ecco allora spiegata la semina del dissenso e delle proteste negli Stati presi di mira. Destabilizzare per occupare, per sottomettere e sfruttare, a ogni costo".

Dialogheranno con l'autore Emanuel Pietrobon, analista geopolitico e consulente per gli affari esteri (curatore della prefazione del libro) e Beatrice Francesca Pandolfo, psicoterapeuta e neuropsicologo. È prevista la partecipazione del Questore di Savona Alessandra Simone.

Prima della presentazione, com'è consuetudine, una copia del volume sarà donata alla Biblioteca comunale di Garlenda.

"Colgo l'occasione per ringraziare il Consiglio di Amministrazione e la Direzione del Golf Club di Garlenda nonché Marco e Fatima dell'omonimo ristorante per aver accettato di ospitare questa rassegna in un ambiente prestigioso ed elegante. Ringrazio, infine, Elena Tirrito per la realizzazione grafica delle locandine-invito. Il successo che la kermesse culturale sta riscuotendo lo devo anche a loro" chiosa Marabello.