La storica 500D rossa del Presidente Pertini torna in Liguria: fino al 10 aprile nell'atrio del palazzo della Regione

Fa tappa anche nel palazzo della Regione Liguria il particolare tour di uno dei cimeli appartenuti al Presidente della Repubblica più amato dagli italiani, Sandro Pertini, ovvero la sua storica Fiat 500D rossa che, dopo la prima tappa lo scorso febbraio nella "sua" Stella torna in Liguria e precisamente nell’atrio del palazzo regionale di via Fieschi 15, a Genova, dove resterà fino a domani (10 aprile, ndr).

La Fiat 500 D, immatricolata nel 1962, solitamente è esposta nel Museo Nazionale dell’Automobile di Torino e fu donata al capoluogo piemontese dalla vedova Carla Voltolina.

«Il tour della 500 del Presidente Pertini non poteva saltare Genova, e la sede della Regione in particolare: in Liguria Pertini è nato e ha vissuto, a Genova ha lavorato da giornalista. L'automobile che fu sua, come di molti italiani del tempo, incarna perfettamente - ha affermato durante l'inaugurazione dell'evento il vicepresidente del Consiglio Regionale, Armando Sanna - lo spirito popolare e democratico che ha sempre animato il suo impegno politico. Il Consiglio regionale gli ha dedicato l'Aula perché qui Pertini sarà sempre a casa sua, così come i suoi ideali. Ringrazio a nome dell'Ufficio di Presidenza e di tutta l'Assemblea gli Stati Generali del Patrimonio Italiano che danno, oggi, una nuova e simpatica occasione per ricordarlo».

Il simbolico taglio del nastro davanti alla storica automobile è stato eseguito da Ardenia Dellepiane, vedova di Fulvio Cerofolini, partigiano, sindaco di Genova dal 1975 al 1985, parlamentare e presidente del Consiglio regionale dal 1996 al 2000. Presente tra i relatori anche il sindaco di Stella, Andrea Castellini.

Il presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, l'ente di interesse pubblico che collabora, concorre e partecipa alla valorizzazione delle attività, dei beni e del patrimonio culturale, Ivan Drogo Inglese aggiunge: «L’iniziativa rientra nel programma delle Città Presidenziali e segue le tappe a Modena, dove si è laureato Pertini, e a Stella dove è nato. Ma rappresenta anche un omaggio alla Fiat 500 simbolo iconico dell’ingegno italiano e più in generale al mondo del motorismo storico che in Liguria conta migliaia di appassionati e collezionisti».

Presente a Genova anche il Fiat 500 Club Italia di Garlendacon il presidente fondatore Domenico Romano, Ugo Elio Giacobbe e Silvio Bertolotto, rispettivamente conservatore e viceconservatore del Museo Multimediale della 500 “Dante Giacosa”.

Il più grande sodalizio di modello al mondo, che ha voluto fortemente il Museo dedicato alla storica bicilindrica, non poteva infatti mancare a questo appuntamento, che sottolinea l'importanza delle vetture d'epoca, autentici “monumenti su ruote”, testimoni dell'evoluzione dell'ingegneria, del design e soprattutto del costume.

L’iniziativa è organizzata dall’Assemblea legislativa della Liguria e dall’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano e rientra nel programma “Le Città Presidenziali”, un itinerario culturale, storico e turistico che ha il patrocinio di Anci Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, Associazione Sandro Pertini di Stella San Giovanni (Savona) e della Fondazione Sandro Pertini di Firenze.