Savona, Capitaneria di Porto e Istituto Ferraris Pancaldo siglano la convenzione per l’alternanza scuola-lavoro

Oggi, 08 Aprile 2024, il comandante della Capitaneria di Porto, Cv Matteo Lo Presti e il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris – Pancaldo” prof. Alessandro Gozzi hanno siglato la convenzione per il progetto di alternanza scuola-lavoro.

Tale iniziativa, riproposta con grande entusiasmo da entrambe le parti chiamate in causa, prevede la realizzazione di un tirocinio di formazione e orientamento presso la Capitaneria di Porto Savona, a titolo gratuito, a favore di diciotto studenti appartenenti alla classe quarta, indirizzo “Capitani” dell’Istituto Nautico. Gli studenti verranno introdotti nel contesto lavorativo dell’Autorità Marittima, affiancando i militari dipendenti nelle diverse attività operative e amministrative, partecipando a momenti formativi inerenti i principali compiti delle Capitanerie di porto ed entrando in contatto, attraverso delle visite mirate presso i terminalisti portuali, con l’organizzazione del porto commerciale di Savona-Vado Ligure e dei servizi tecnico-nautici presenti.

L’esperienza permetterà al giovane studente di relazionarsi con gli operatori che prestano il loro servizio in campo marittimo, apprendendone regole, informazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, rispettandone le gerarchie e acquisendo conoscenze sulla tutela dell’ambiente marino, la salvaguardia della vita umana in mare e sulla sicurezza della navigazione.

La Capitaneria di Porto di Savona, sotto le direttive del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con questo accordo di collaborazione, si è resa disponibile ad accogliere in gruppi gli studenti, secondo un calendario concordato con l’Istituto scolastico che si concluderà nel mese di maggio e subordinatamente all’adempimento dei propri prioritari compiti istituzionali.

Il Comandante Lo Presti, sostenendo tali percorsi formativi, ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra la Forza Armata e il mondo scolastico che, coinvolgendo gli studenti con progetti ad hoc in funzione degli istituti di provenienza e degli indirizzi di studio, costituisce un potente strumento per avvicinare i giovani alle Istituzioni, trasmettendo loro valori e tradizione oltre che conoscenze ed esperienze anche nell’ottica dell’orientamento professionale extra scolastico.