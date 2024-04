Savona celebra il ricordo di Pino Briasco: sabato 13 aprile un pomeriggio di chitarra per ricordare l'artista

Anche quest'anno, l'Accademia Musicale di Savona "Ferrato-Cilea" dedica una giornata al ricordo di una figura di spicco nel panorama musicale ligure.

Sabato 13 aprile, alle 17, dopo il successo dei memorial dedicati a Maestri Walter Ferrato (2022) e Giuseppe Manzino (2023), l'attenzione sarà al talentuoso chitarrista Pino Briasco con il "Memorial Pino Briasco - il chitarrista classico, il didatta, l'amico", in occasione del decimo anniversario della sua prematura scomparsa, nell'Auditorium Benedetti Michelangeli dell'Accademia, in via Zara 4.

L'evento, organizzato nell'ambito della programmazione annuale dell'Accademia volta al coinvolgimento della cittadinanza e dei giovani, sarà un'occasione per celebrare la vita e il contributo di Briasco alla comunità. Il chitarrista, figura di spicco nel panorama musicale savonese e oltre, ha impresso un'impronta indelebile nella cultura musicale locale e nazionale, soprattutto nel campo della chitarra classica.

Con una carriera lunga quasi sessant'anni, Briasco ha lasciato dietro di sé un'eredità di concerti raffinati, insegnamenti preziosi, didattica e un'influenza tuttora evidente dalla scena musicale che lo celebra. Da ricordare, in particolare, dal '65 al '75, il suo ruolo di giovane docente di chitarra classica, corso peraltro all’epoca all’esordio, presso il Liceo Musicale F. Cilea di Savona (l’odierna Accademia Ferrato-Cilea). Poi, attraverso un impegnativo e parallelo iter didattico, oltre Savona, sì spostò da Cuneo a Tortona, a Castelfranco Veneto e a La Spezia. nel 1980, Pino Briasco, al culmine della carriera, approdò a Genova, conseguendo il ruolo di professore ordinario di chitarra classica al Conservatorio Paganini.

Il programma del "Memorial" includerà testimonianze di persone che hanno conosciuto e lavorato con il Maestro, tra cui il figlio e chitarrista di grande esperienza Federico Briasco, il pianista, compositore e amico Giusto Franco, il violinista Bruno Pignata, compagno nel Quartetto Paganini, e il collega al Conservatorio di Genova Maurizio Tarrini. Inoltre, saranno eseguiti brani musicali interpretati da Federico Briasco insieme ad Alberto Montano, così come altri contributi di allievi e amici storici di Pino Briasco, quali Marco Lovisetti, Riccardo Pampararo, Renato Procopio ed Ermanno Venturino.

"Il mondo della chitarra classica nel nostro Paese deve molto a Briasco, innanzitutto la didattica gli deve la battaglia vinta a livello ministeriale per conferire, presso i Conservatori italiani, la dignità del nome di corsi ordinari ai corsi di chitarra classica, fino ad allora definiti sperimentali. C'è poi un legame particolare tra Briasco e la città di Savona, che è tuttora molto evidente dalle persone e musicisti che hanno deciso di omaggiarlo, proprio per ricordare il suo duplice animo di musicista ma anche di persona estremamente aperta alla didattica e al confronto con le persone. Con questo evento, come è stato fatto negli scorsi anni, si inaugura l'inizio di un nuovo percorso di concerti ospitati dall'Accademia di Savona". Così Claudio Gilio, direttore dell'Accademia Musicale di Savona.

"Il Memorial - prosegue - non è solo un omaggio alla vita e all'opera di Pino Briasco, ma anche un momento di celebrazione della musica e dell'arte che continua a ispirare e influenzare le generazioni presenti e future".

L'ingresso all'evento è libero. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 340.6172142.