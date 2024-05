Savona, al centro polifunzionale "Le Officine" una tappa dell'Honda Live Tour 2024

Il centro polifunzionale "Le Officine" di Savona ospita una delle tappe dell'Honda Live Tour 2024. Sabato 18 e domenica 19 maggio, per tutta la giornata, presso l'area allestita nel parcheggio fronte McDonald's, sarà possibile provare gratuitamente la gamma di scooter e moto Honda.

L'evento consentirà di sperimentare in prima persona il piacere di guidare una Honda per le strade della città. Per farlo, è obbligatorio portare casco e abbigliamento tecnico adeguato (inclusi guanti), oltre a una patente in corso di validità.

"Potrai prenotarti direttamente presso il villaggio Honda dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Ti aspettiamo per un'esperienza unica e magica. Scatta il tuo selfie con #leofficinehondalivetour2024", spiegano dal centro polifunzionale.