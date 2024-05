Vigili del fuoco mobilitati nella mattinata odierna lungo la Sp 29 del Cadibona, dove un'automobile ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

L'allarme è stato lanciato nella zona di Montemoro attorno alle ore 8:30. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Il conducente del veicolo non ha riportato alcuna conseguenza fisica.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito dei disagi con l'attuazione del senso unico alternato.