Millesimo 2024, Manuela Benzi incontra le associazioni e ufficializza altri quattro nomi della lista

La candidata sindaco Manuela Benzi ha ufficialmente annunciato altri quattro membri che si uniranno alla lista "SìAmoMillesimo".

Si tratta di Michela Solia, psicologa professionista; Valter Settimo, operaio volontario del gruppo Alpini; Remo Minetti, ex dipendente comunale e volontario della Protezione civile; e Jacopo Giacosa, dipendente di un'azienda del settore alimentare.

Questi si aggiungono all'elenco che già comprende l'ingegnere Valerio Pallomo, ex dirigente aziendale recentemente pensionato; Andrea Decouter, commerciante locale; Stefania Siri, ex impiegata attiva nel volontariato ora in pensione; Adriano Molinari, pensionato e attuale consigliere di minoranza nonché volontario della Croce Rossa Italiana; il dottor Gianluigi Dante, noto professionista attivo anche nel volontariato; e la dottoressa Daniela Minetti, attualmente consigliera di minoranza e direttrice di un'impresa sociale.

"Nei prossimi giorni renderò pubblici i due nominativi mancanti", commenta la Benzi. "Nel frattempo, abbiamo avviato incontri con le associazioni, poiché la base del nostro progetto è il contatto diretto con i cittadini, che rappresentano l'essenza della comunità sia a livello individuale che come gruppo, associazione o categoria".