Alassio: il ristorante Lamberti ha presentato il menù dedicato al Festival della Cucina con i Fiori

Sold out e grandi applausi per una serata di grande successo, che non comprendeva soltanto un menù delizioso, ma anche una degustazione di petali e corolle offerti dall’azienda Raverabio e raccontati da Claudio Porchia, ideatore e direttore del Festival della Cucina con iFiori.

Gli ospiti sono stati accolti con un aperitivo di benvenuto accompagnato da un calice di Altemasi Trento Doc 2020. Una serata che ha attraversato le emozioni ed i sentimenti che solo i fiori possono regalare. E si è subito partiti con la scoperta di un grande protagonista della cucina con i fiori: il Nasturzio con la sua gradevole nota di piccante ed il particolare retrogusto di Rapanello.

Il menù proposto includeva piatti creativi e raffinati. Come prima portata il "Giardino Fiorito" a base di fiori, terra di cacao, pesto di nasturzio e pistacchio, tonno allo zenzero e gel di sakè, che hanno riscosso grande successo.

A seguire il ”buon auspicio”, gambero flambato al Bergamotto con punte di asparagi ed emulsione alla begonia;

l'amore: risotto Carnaroli alla rosa con scampo arrostito, gocce di burrata e petali di rosa disidratata,

e la forza: una sottilissima di orata con maionese al nasturzio e fiori di calendula croccanti.

In chiusura l'innocenza: la tartelletta con crema alle Violette dressing al limone e salsa alla mandorla.

La serata è stata arricchita dall'intervento di Roberto Pirino, Delegato della Accademia Italiana della Cucina Delegazione di Albenga e del Ponente Ligure, e la presenza di figure di spicco nel mondo della gastronomia ha reso l'evento ancora più speciale e apprezzato dagli ospiti.

La cena al ristorante Lamberti è stata un vero successo grazie al menù eccellente, all'atmosfera elegante e all'organizzazione impeccabile. Un'esperienza culinaria indimenticabile che ha affascinato e coinvolto tutti i partecipanti.

Il menù sarà riproposto per tutti i giorni del Festival fino a lunedì 15 p.v.

E per l’apertura della quinta edizione del Festival della Cucina con i Fiori sarebbe stato difficile immaginare un inizio migliore.

