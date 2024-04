Il Palio Storico di Albenga riconosciuto dal Ministero della Cultura per le Rievocazioni storiche

La presidente Nicoletta Bellando dichiara: “Sono molto soddisfatta per gli obiettivi raggiunti, ringrazio tutto il mio direttivo, le presidenti e i capitani, i quartieri e in particolare Mattia Righello e la sua agenzia che ci supporta (e sopporta) e grazie alla quale, gli sforzi e l’impegno di tutti, ognuno per le proprie mansioni, sono stati valorizzati, riconosciuti e ripagati. Ringrazio l’amministrazione per la fiducia accordataci e per la collaborazione, in particolare il sindaco Tomatis, il vicesindaco Passino, l’assessore agli eventi Gaia e l’assessore al bilancio Pelosi e tutto il personale dell’Ufficio Turismo, il Consiglio comunale tutto, il personale Comunale, la Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile, Croce Bianca, Alpini e Associazioni delle Forze Armate, senza i quali l’evento, per la sua raggiunta evoluzione, non sarebbe possibile. Non per ultime, le attività commerciali che ogni anno partecipano e supportano l’evento aderendo con varie proposte, tra cantine, taberne o semplice offerta a tema, oltre al nostro main sponsor Peirano Bevande che da anni ci supporta”.