Urbe, subentra in consiglio comunale il consigliere Davide Filippi

Decade dal consiglio comunale per assenze ingiustificate la consigliere Sara Dimani e gli subentra nel parlamentino di Urbe Davide Filippi.

Questa la decisione nell'ultimo consiglio dello scorso 27 marzo dopo che il sindaco Fabrizio Antoci in accordo con il segretario comunale aveva avviato l'iter per la decadenza della consigliere di minoranza della lista "Diamo un futuro ad Urbe" che non avrebbe giustificato la sua mancata presenza in 11 consigli comunali consecutivi, da luglio 2022.

Dimani era stata eletta nel 2019 come la seconda dei più votati dietro all'allora candidato sindaco Antonio Pilo. Con la scomparsa dello stesso nel maggio del 2022 la consigliere era stata affiancata da Enrico Fresta (la prima dei non eletti Stefania Canepa aveva rinunciato all'incarico). In minoranza anche l'altro candidato sindaco Lorenzo Zunino.

La prima dei non eletti era risultata Stefania Canepa che aveva ricevuto 134 preferenze ma ha rinunciato l'incarico. Ad accettare invece il consigliere Filippi che 5 anni fa aveva raccolto 130 voti.