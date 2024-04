Cena con delitto, il nuovo tour di Rigliaco parte da Loano

Lo spettacolo è interattivo, si svolge durante la cena (tra una portata e l'altra) e le storie condite dall'improvvisazione teatrale sono firmate da colui che conduce le serate: Dario Rigliaco conosciuto con lo pseudonimo "Il Leggendario".

Negli ultimi dieci mesi il format dell'autore ha intrattenuto oltre 2500 persone tra Genova e Savona, garantendo sold out ad ogni serata, grazie allo spettacolo teatrale e al coinvolgimento del pubblico, per un mix di successo che spazia dai copioni di "Liguria da Brividi" (ispirati a delitti realmente avvenuti in Liguria) ai personaggi come Poirot, Maigret o Jack lo Squartatore, interpretati da attori di successo; Maurizio Bonanno - principe libero, Sopravvissuti e altre fiction RAI, Fabio Dessi e Rosa - Angela Rivituso - Mondi Paralleli, Blanca, Petra... E la new entry Elena Rava, doppiatrice e attrice.

L'autore si appresta ad andare in scena con la novità di Aprile, una storia che intreccia dramma e goliardia, di cui egli stesso è il narratore. Tornare in scena con qualcosa ambientato nell'Ottocento è sempre una bellissima emozione, è un periodo storico che mi affascina e per questo spettacolo ho curato ancora di più i dettagli per far sì che l'esperienza dei commensali sia ancora più coinvolgente- dichiara Rigliaco.

L'autore, sempre più conosciuto sul piccolo schermo grazie alla rubrica "I Segreti de Zena" (Liguria Ancheu, Primocanale), porta avanti un progetto di divulgazione culturale sul suo canale youtube "Dario Il Leggendario", dove tra gli ospiti del "Salotto" intervista artisti, musicisti, cantautori e personaggi dello sport.