Albenga, adeguamento confluenza di rio Fasceo e Carendetta con Carenda: sopralluogo del sindaco Tomatis e del vice Passino

Il sindaco Riccardo Tomatis, il vicesindaco Alberto Passino e i tecnici degli uffici comunali nella giornata di oggi, venerdì 12 aprile, hanno eseguito un sopralluogo su rio Fasceo e Carendetta, in particolare nel tratto di confluenza dei due rii con il Carenda.

Spiega il sindaco Tomatis: “L’intervento che verrà eseguito nei prossimi giorni è particolarmente importante per evitare ‘strozzature’, cioè che il flusso d'acqua proveniente da rio Fasceo e Carendetta, adeguati dal punto di vista idraulico (intervento da 6 milioni di euro – I lotto già eseguito e II lotto in corso di completamento), possa esondare nel punto di convergenza”.

Una particolare attenzione viene riservata alla fauna presente. In tal senso nella giornata odierna la Regione Liguria, avvalendosi di personale specializzato ed autorizzato, ha provveduto al posizionamento delle reti adibite alla cattura delle tartarughe Emys eventualmente presenti. Quest’ultime saranno destinate al Centro Emys per il periodico monitoraggio sul loro stato di salute e successivamente rimesse in libertà nel loro habitat.

“La testuggine palustre Emys orbicularis ingauna è originaria del nostro territorio ed era stata ritenuta virtualmente estinta fino agli anni ’90 – afferma il sindaco Tomatis -. Grazie alla preziosa collaborazione al progetto Emys di diversi enti e istituzioni, la tartaruga è stata salvata e reintrodotta in natura. È importantissimo tutelare la fauna e la flora del nostro territorio e voglio ringraziare in particolare tutti gli operatori del Centro Emys per il prezioso lavoro che stanno portando avanti con tanta passione e determinazione”.

Ricordiamo che i lavori per la messa in sicurezza idraulica del Rio Fasceo e Carendetta (secondo lotto) a opera della ditta Impresig Srl (individuata attraverso apposita gara dalla Regione Liguria, competente per materia) prevedono interventi per 4 milioni di euro e vedrà l'adeguamento della sezione del rio Fasceo nel tratto compreso tra la S.P. n.3 ed il nodo costituito dalla confluenza tra rio Fasceo e rio Carendetta (oggetto di progettazione nell'ambito del 1° stralcio).

“Nel 2014, quando tutte le aziende agricole di quel territorio sono state alluvionate, si è preso coscienza che era necessario avviare un percorso per la messa in sicurezza di quell’area. In quel momento non tutti avrebbero scommesso che ci saremmo riusciti, ma con la determinazione di tutte le parti coinvolte oggi siamo orgogliosi di poter dire che stiamo per completare la messa in sicurezza di tutta la parte a valle della provinciale di Campochiesa.

È nostra intenzione continuare a lavorare in questo modo, progettando e intercettando fondi per intervenire progressivamente su tutte le criticità del nostro territorio” conclude il sindaco Riccardo Tomatis.