Guasto al distributore Gnl di Vado, il commissario firma un'ordinanza di chiusura

L'impianto di Gnl presente nella strada di scorrimento veloce a Vado non potrà essere utilizzato fino ai lavori di riparazione e ripristino.

Questa la disposizione del commissario straordinario del comune vadese Maurizio Gatto che ha firmato un'ordinanza che impone ai gestori e ai proprietari di intervenire sull'impianto.

Lo scorso 2 aprile il Comando Vigili del Fuoco di Savona ha trasmesso il verbale di sopralluogo a seguito di un soccorso tecnico urgente eseguito nell’impianto il 29 marzo in quanto si era verificato un precedente guasto ad un'altra sezione (colonnina di distribuzione GPL) che aveva richiesto l’esecuzione, da parte del gestore, di interventi di riparazione e verifica.

L'11 aprile invece sempre i vigili del fuoco del comando savonese hanno effettuato un ulteriore sopralluogo con un nuovo soccorso tecnico nel quale sono state impartite le seguenti prescrizioni urgenti: “diffida all’utilizzo di tutto l’impianto di GNL in fase liquida che in fase gassosa appartenente al distributore stradale, fino a lavori di riparazione e ripristino che il caso richiede con rilascio di relativa dichiarazione di conformità dell’impianto redatto da tecnico qualificato in materia”.

Ed è stato richiesto all'amministrazione vadese l’adozione dei provvedimenti di competenza.

I proprietari e i gestori dovranno attuare le misure necessarie per l'impedire l’accesso pubblico alla sezione di impianto non utilizzabile, oltre a disporre, con lo scopo di evitare l’emergere di nuove ulteriori criticità, una verifica tecnica generale dell’intero impianto.