Garlenda, relazione di fine mandato per il sindaco Silvia Pittoli: "Esperienza che mi ha arricchita enormemente"

Il sindaco di Garlenda Silvia Pittoli presenta la relazione di fine mandato percorrendo gli ultimi 5 anni di Governo.

"Una legislatura caratterizzata dalla realizzazione di opere importanti per oltre 8 milioni di euro, di attenzione ed investimento sul sociale, sulle scuole e di tante progettazioni per il futuro" spiega la prima cittadina.

"Fare il Sindaco di Garlenda è stata una esperienza che mi ha arricchita enormemente, sia come amministratore pubblico che come persona e sono grata a chi mi ha dato questa opportunità - ha aggiunto la sindaca uscente - A Garlenda ho dedicato tutta me stessa con i miei pregi e con i miei difetti. In questi 20 anni di amministrazione pubblica, sentimenti e momenti di vita personale, felici e dolorosi, si sono intrecciati con il percorso di governo intrapreso. Ho avuto la fortuna di lavorare con una grande squadra composta dagli assessori, dai consiglieri, dai funzionari, dipendenti, che possiede professionalità, competenza e dedizione. Un sincero grazie a tutti".

La relazione è disponibile online (clicca QUI).