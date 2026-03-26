Deposito di bitume a Savona, il Pd dice no: “Progetto rischioso e senza benefici per il territorio”

"Il Partito Democratico di Savona ribadisce con fermezza la propria netta contrarietà al progetto di realizzazione del deposito di bitume presso il porto cittadino, un’ipotesi che ciclicamente riemerge senza mai affrontare nel merito le criticità sostanziali che da anni solleviamo insieme a cittadini, comitati e realtà del territorio". Lo affermano in una nota Andrea Ferrari, Simone Anselmo e Alessandra Gemelli, rispettivamente Responsabile dell'Organizzazione, segretario cittadino e capogruppo in Comune a Savona del Partito Democratico.

"Riteniamo inaccettabile che si continui a riproporre un’infrastruttura che presenta evidenti rischi sotto il profilo ambientale - proseguono - Il nostro territorio ha già pagato un prezzo elevato in termini di pressione industriale e qualità dell’aria: insistere con un impianto di stoccaggio di bitume significa ignorare la necessità, oggi più urgente che mai, di orientare lo sviluppo verso modelli sostenibili e compatibili con la salute pubblica".

"Non meno rilevanti sono le questioni legate alla sicurezza - aggiungono - La collocazione di un deposito di materiali potenzialmente pericolosi in un’area portuale già complessa solleva interrogativi concreti sulla gestione dei rischi, sulla prevenzione e sulla tutela dei lavoratori e dei cittadini. A fronte di tali criticità, le rassicurazioni fornite nel tempo appaiono insufficienti e, francamente, poco convincenti. A ciò si aggiunge un elemento che riteniamo dirimente: il progetto non offre reali prospettive occupazionali per il territorio. Ancora una volta si tenta di far passare come opportunità ciò che, nei fatti, non genera sviluppo diffuso né lavoro stabile, ma rischia invece di compromettere altri settori strategici, a partire dal turismo e dall’economia locale".

"Savona non ha bisogno di operazioni calate dall’alto e scollegate dalle reali esigenze della comunità. Ha bisogno di investimenti che guardino al futuro, che valorizzino il porto in chiave moderna, sostenibile e integrata con la città. Per queste ragioni, il Partito Democratico di Savona chiede che si ponga definitivamente fine a questa vicenda, evitando di riaprire un dossier che appartiene a una stagione ormai superata e che i cittadini hanno già chiaramente respinto. Il tempo delle riproposizioni è finito. È il momento di scelte coraggiose, coerenti e rispettose del territorio", concludono gli esponenti dem.